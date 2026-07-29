Спор о цвете платья повторился. В Сети никак не решат, что сказал Чебурашка

Весной 2015 года очередной интернет-знаменитостью стало не животное или человек, а свадебное платье. Тысячи пользователей спорили о том, какого оно цвета — золотого или синего. В итоге выяснилось, что более 70 процентов респондентов видят его в бело-золотой гамме и только треть опрошенных заявляет, что платье сине-черное. Позже обнаружилось, что есть еще одна небольшая группа людей, которым платье кажется коричневым.