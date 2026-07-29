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Спор о цвете платья повторился. В Сети никак не решат, что сказал Чебурашка - РИА Новости, 29.07.2026
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20:50 29.07.2026 (обновлено: 21:23 29.07.2026)
Спор о цвете платья повторился. В Сети никак не решат, что сказал Чебурашка

В Сети разгорелся спор из-за того, что сказал Чебурашка

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сети завирусился видеоролик с игрушечным пианино с изображением Чебурашки, который разделил интернет-пользователей на два лагеря из-за одной фразы.
  • Одни пользователи слышат вопрос "Ты где?", другие — утверждение "Это не я".
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Сети завирусился видеоролик с игрушечным пианино с изображением Чебурашки, который разделил интернет-пользователей на два лагеря из-за одной фразы, передает Telegram-канал Baza.
"Впервые со времен великого спора из-за цвета платья пользователи соцсетей развязали новую войну", — говорится в публикации.
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Отмечается, что фраза, произнесенная Чебурашкой, остается неясной: одни слышат вопрос "Ты где?", другие — утверждение "Это не я". По словам героини видео, этот вопрос даже рассорил ее с парнем.
Весной 2015 года очередной интернет-знаменитостью стало не животное или человек, а свадебное платье. Тысячи пользователей спорили о том, какого оно цвета — золотого или синего. В итоге выяснилось, что более 70 процентов респондентов видят его в бело-золотой гамме и только треть опрошенных заявляет, что платье сине-черное. Позже обнаружилось, что есть еще одна небольшая группа людей, которым платье кажется коричневым.
Нейрофизиолог Паскаль Валлиш объяснил, что люди по-разному видят этот предмет гардероба, потому что их восприятие света и тени различается.
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