Краткий пересказ от РИА ИИ Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, рассказала терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова.

На практике листовой чай чаще оказывается качественнее, так как в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье.

Слишком крепкий чай, независимо от формы, может содержать больше кофеина и дубильных веществ, которые у некоторых людей могут вызывать проблемы со здоровьем.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, рассказала терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова.

"Если пакетированный чай изготовлен из качественного чайного листа, а не из чайной пыли и производственных остатков, по содержанию полезных веществ он практически не уступает листовому. Зеленый и черный чай независимо от формы содержат полифенолы, катехины и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Устинову.

По словам диетолога, на практике листовой чай чаще оказывается качественнее, поскольку в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье. Такой чай заваривается быстрее и получается более насыщенным, но при длительном хранении теряет аромат и часть биологически активных компонентов, пояснила Устинова.

Также стоит обращать внимание на материал пакетиков - дешевые варианты могут содержать синтетические компоненты, поэтому лучше выбирать продукцию известных брендов, добавила врач. Что касается ароматизаторов и добавок в пакетированном чае, то классический чай их не требует и продукты с ними нельзя сравнивать с обычным чаем, подчеркнула специалист.