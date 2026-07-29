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СМИ: качественный пакетированный чай не уступает листовому - РИА Новости, 29.07.2026
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12:57 29.07.2026
СМИ: качественный пакетированный чай не уступает листовому

Газета.Ru: пакетированный чай из качественного сырья не уступает листовому

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЧайник с чаем
Чайник с чаем - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Чайник с чаем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, рассказала терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова.
  • На практике листовой чай чаще оказывается качественнее, так как в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье.
  • Слишком крепкий чай, независимо от формы, может содержать больше кофеина и дубильных веществ, которые у некоторых людей могут вызывать проблемы со здоровьем.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, рассказала терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова.
"Если пакетированный чай изготовлен из качественного чайного листа, а не из чайной пыли и производственных остатков, по содержанию полезных веществ он практически не уступает листовому. Зеленый и черный чай независимо от формы содержат полифенолы, катехины и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Устинову.
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По словам диетолога, на практике листовой чай чаще оказывается качественнее, поскольку в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье. Такой чай заваривается быстрее и получается более насыщенным, но при длительном хранении теряет аромат и часть биологически активных компонентов, пояснила Устинова.
Также стоит обращать внимание на материал пакетиков - дешевые варианты могут содержать синтетические компоненты, поэтому лучше выбирать продукцию известных брендов, добавила врач. Что касается ароматизаторов и добавок в пакетированном чае, то классический чай их не требует и продукты с ними нельзя сравнивать с обычным чаем, подчеркнула специалист.
"Слишком крепкий чай, независимо от того, листовой он или пакетированный, содержит больше кофеина и дубильных веществ, которые у некоторых людей могут вызывать учащенное сердцебиение, раздражение слизистой желудка или снижать усвоение железа. Особенно это касается людей с гастритом, язвенной болезнью или железодефицитной анемией", - отметила Устинова.
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