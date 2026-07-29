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ФНС рассказала, сколько получил бюджет от изменения ставки НДС - РИА Новости, 29.07.2026
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11:50 29.07.2026
ФНС рассказала, сколько получил бюджет от изменения ставки НДС

Доходы бюджета от изменения ставки НДС за полгода составили 426 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходы бюджета России от увеличения ставки НДС в первом полугодии 2026 года составили 426 миллиардов рублей.
  • Поступления по страховым взносам и НДФЛ выросли за полгода на 13%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Доходы бюджета России от увеличения ставки НДС в первом полугодии текущего года составили 426 миллиардов рублей, сообщает ФНС.
"Изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки по НДС с 20 до 22% принесли в бюджет за шесть месяцев 2026 года 426 млрд рублей", - говорится в сообщении.
"В рамках корректировки порогов дохода для уплаты налога на добавленную стоимость на УСН налогоплательщики с доходом от 20 до 60 миллионов уже уплатили 108 млрд рублей, а с доходом от 60 до 450 миллионов рублей - 415 млрд рублей", - уточняет ведомство.
Поступления как по страховым взносам, так и по НДФЛ выросли, по данным ФНС, за полгода на 13%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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