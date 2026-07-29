ФНС рассказала, сколько получил бюджет от изменения ставки НДС

"Изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки по НДС с 20 до 22% принесли в бюджет за шесть месяцев 2026 года 426 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"В рамках корректировки порогов дохода для уплаты налога на добавленную стоимость на УСН налогоплательщики с доходом от 20 до 60 миллионов уже уплатили 108 млрд рублей, а с доходом от 60 до 450 миллионов рублей - 415 млрд рублей", - уточняет ведомство.