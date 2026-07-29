Житель Орловской области пострадал при атаке украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Орловской области был серьезно ранен во время атаки украинских беспилотников.
- Повреждены многоквартирный жилой дом и инфраструктура.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Орловской области был серьезно ранен во время атаки украинских беспилотников в среду, повреждены многоквартирный жилой дом и инфраструктура, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Наш регион сегодня вновь подвергся атаке вражеских БПЛА. У нас есть, к сожалению, в этот раз повреждения инфраструктуры, один многоквартирный дом пострадал и серьезно пострадал один наш житель, сейчас за его жизнь борются врачи", – сказал Клычков во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона напомнил, что для того, чтобы сбивать беспилотники над территорией Орловской области и предотвращать их атаки, создается "БАРС-Орел", и пригласил мужчин в возрасте до 52 лет, которые подходят под критерии отбора, записаться в подразделение.