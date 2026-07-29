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Житель Орловской области пострадал при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 29.07.2026
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22:36 29.07.2026
Житель Орловской области пострадал при атаке украинских БПЛА

Житель Орловской области пострадал при атаке БПЛА ВСУ

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Орловской области был серьезно ранен во время атаки украинских беспилотников.
  • Повреждены многоквартирный жилой дом и инфраструктура.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Орловской области был серьезно ранен во время атаки украинских беспилотников в среду, повреждены многоквартирный жилой дом и инфраструктура, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Наш регион сегодня вновь подвергся атаке вражеских БПЛА. У нас есть, к сожалению, в этот раз повреждения инфраструктуры, один многоквартирный дом пострадал и серьезно пострадал один наш житель, сейчас за его жизнь борются врачи", – сказал Клычков во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона напомнил, что для того, чтобы сбивать беспилотники над территорией Орловской области и предотвращать их атаки, создается "БАРС-Орел", и пригласил мужчин в возрасте до 52 лет, которые подходят под критерии отбора, записаться в подразделение.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковПроисшествия
 
 
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