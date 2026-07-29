СМИ опровергли сообщения об атаке БПЛА на порт в Египте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сообщения об атаке БПЛА на египетский порт Дамиетта не соответствуют действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу Al-Hadath.
- Ранее египетская газета Al-Nahar сообщила о пожаре на нескольких газовозах и сухогрузах у порта Дамиетта.
СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Сообщения об атаке БПЛА на египетский порт Дамиетта не соответствуют действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу Al-Hadath.
Ранее египетская газета Al-Nahar сообщила, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба. Один из танкеров с СПГ принадлежит США и был атакован дроном неизвестного происхождения, утверждало агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey.
"Сообщения о том, что порт Дамиетта был атакован дронами, не соответствуют действительности", - сообщил канал.