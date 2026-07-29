СМИ опровергли сообщения об атаке БПЛА на порт в Египте

Ранее египетская газета Al-Nahar сообщила, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба. Один из танкеров с СПГ принадлежит США и был атакован дроном неизвестного происхождения, утверждало агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey.