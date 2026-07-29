Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону восстановят дом, поврежденный обломками БПЛА - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 29.07.2026
В Ростове-на-Дону восстановят дом, поврежденный обломками БПЛА

В Ростове-на-Дону восстановят многоквартирный дом, поврежденный обломками БПЛА

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРабочие
Рабочие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Рабочие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 27 июля восемь человек пострадали и пятеро погибли.
  • Эксперты разрешили проживание во всех квартирах пострадавшего от атаки БПЛА дома в ЖК «Красный Аксай», кроме 12 квартир на пострадавших этажах.
  • Губернатор сообщил, что в ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Проект восстановления многоквартирного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, поврежденного обломками БПЛА, будет подготовлен в ближайшее время, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате воздушной атаки на регион в ночь на 27 июля восемь человек пострадали и пятеро погибли. В Ростове повреждения получили несколько домов, один из них - наиболее сильно, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
«

"По результатам обследования экспертами пострадавшего от атаки БПЛА многоквартирного дома в ЖК "Красный Аксай" разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12 квартир - на пострадавших от обломков БПЛА этажах", - написал Слюсарь на платформе "Макс". Также ограничено использование лифтов в подъезде.

Он уточнил, что жильцы вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи. "В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома. Сегодня представители городской администрации встретятся с жильцами", - добавил губернатор.
Поврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ пассажирский автобус в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА в Шебекино выросло до 21
Вчера, 09:33
 
Пролетарский районРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала