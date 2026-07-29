В Ростове-на-Дону восстановят дом, поврежденный обломками БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 27 июля восемь человек пострадали и пятеро погибли.
- Эксперты разрешили проживание во всех квартирах пострадавшего от атаки БПЛА дома в ЖК «Красный Аксай», кроме 12 квартир на пострадавших этажах.
- Губернатор сообщил, что в ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Проект восстановления многоквартирного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, поврежденного обломками БПЛА, будет подготовлен в ближайшее время, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате воздушной атаки на регион в ночь на 27 июля восемь человек пострадали и пятеро погибли. В Ростове повреждения получили несколько домов, один из них - наиболее сильно, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
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"По результатам обследования экспертами пострадавшего от атаки БПЛА многоквартирного дома в ЖК "Красный Аксай" разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12 квартир - на пострадавших от обломков БПЛА этажах", - написал Слюсарь на платформе "Макс". Также ограничено использование лифтов в подъезде.
Он уточнил, что жильцы вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи. "В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома. Сегодня представители городской администрации встретятся с жильцами", - добавил губернатор.