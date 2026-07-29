В Ростове-на-Дону восстановят дом, поврежденный обломками БПЛА

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"По результатам обследования экспертами пострадавшего от атаки БПЛА многоквартирного дома в ЖК "Красный Аксай" разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12 квартир - на пострадавших от обломков БПЛА этажах", - написал Слюсарь на платформе "Макс". Также ограничено использование лифтов в подъезде.