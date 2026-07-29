ПВО за сутки сбила 619 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и шесть управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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