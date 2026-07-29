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В Тульской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2026
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10:13 29.07.2026
В Тульской области отменили угрозу атаки БПЛА

В Тульской области отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА.
  • Угроза беспилотного удара была объявлена в 21:55 мск вторника и действовала 12 часов.
ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Угрозу беспилотного удара объявили в области в 21.55 мск вторника, она действовала 12 часов.
Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
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БезопасностьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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