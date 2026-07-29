В Тульской области отменили угрозу атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА.
- Угроза беспилотного удара была объявлена в 21:55 мск вторника и действовала 12 часов.
ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Угрозу беспилотного удара объявили в области в 21.55 мск вторника, она действовала 12 часов.
"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".