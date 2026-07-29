В Ростовской области уничтожили около 60 БПЛА и ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ростовской областью за ночь уничтожено около 60 БПЛА и ракеты.
- Воздушная атака затронула города Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около 60 БПЛА и ракеты уничтожены над Ростовской областью за ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области - Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
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