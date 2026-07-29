В Таганроге обнаружили обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и порта в Таганроге.
- Возгораний и пострадавших нет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и порта в Таганроге, возгораний не было, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Уточняется, что на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.
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22 июня 2022, 17:18