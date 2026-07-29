После атаки БПЛА в Рязанской области пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Шесть человек госпитализировали после атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил Малков.

На промышленных территориях произошло возгорание, работают экстренные службы.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шесть человек доставили в больницы после атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.

"Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь", — написал он на платформе " Макс ".

Уточняется, что после падения обломков дрона на промышленных территориях произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.

На фоне атаки беспилотников Wildberries сообщила об эвакуации сотрудников логистического объекта в Рязани