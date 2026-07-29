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После атаки БПЛА в Рязанской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 29.07.2026
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06:28 29.07.2026 (обновлено: 08:01 29.07.2026)
После атаки БПЛА в Рязанской области пострадали шесть человек

После атаки БПЛА в Рязанской области госпитализировали шесть человек

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть человек госпитализировали после атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил Малков.
  • На промышленных территориях произошло возгорание, работают экстренные службы.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шесть человек доставили в больницы после атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь", — написал он на платформе "Макс".
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Уточняется, что после падения обломков дрона на промышленных территориях произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.
На фоне атаки беспилотников Wildberries сообщила об эвакуации сотрудников логистического объекта в Рязани.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьРязаньПавел МалковВооруженные силы УкраиныВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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