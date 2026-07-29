Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть человек госпитализировали после атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил Малков.
- На промышленных территориях произошло возгорание, работают экстренные службы.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шесть человек доставили в больницы после атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь", — написал он на платформе "Макс".
Уточняется, что после падения обломков дрона на промышленных территориях произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.
На фоне атаки беспилотников Wildberries сообщила об эвакуации сотрудников логистического объекта в Рязани.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18