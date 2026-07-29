Эксперт предупредил о рисках знакомств через анонимные чат-боты

Краткий пересказ от РИА ИИ Знакомства в анонимных чат-ботах, таких как Telegram-сервис "Дайвинчик", несут серьезные риски, заявил IT-эксперт Владимир Зыков.

Там могут быть мошенники, шантажисты и вербовщики.

Зыков предупредил, что основной риск заключается в анонимности собеседников.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Знакомства в анонимных чат-ботах, таких как Telegram-сервис "Дайвинчик", несут серьезные риски, в том числе там встречаются мошенники, шантажисты или вербовщики, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.

"Называть "Дайвинчик" полностью безопасной площадкой сегодня было бы неправильно", - сказал Зыков.

Он напомнил, что, по данным ФСБ, веб-адрес площадки был внесен в Единый реестр запрещенной информации еще в декабре 2025 года. Как объяснил эксперт, реестр предназначен прежде всего для удаления запрещенного контента и ограничения доступа к ресурсу, поэтому для пользователя это как минимум серьезный сигнал о проблемах с модерацией и безопасностью сервиса.

"Основной риск таких знакомств заключается не в самом боте, а в том, что пользователь не знает, кто на самом деле находится за чужой фотографией и анкетой. На других сервисах знакомств от пользователя часто требуют пройти идентификацию. А в "Дайвинчике" - нет. Поэтому собеседник может быть ровесником, а может быть мошенником, шантажистом, вербовщиком, выдающим себя за подростка", - добавил он.

Специалист предупредил, что особенно насторожить должны просьбы отправить геолокацию, документы, забрать и передать наличные, установить программу, купить билет в кино или на концерт на никому неизвестном сайте, либо выполнить за вознаграждение какое-то "простое и безобидное задание".