Над Брянской областью сбили 120 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожено 120 украинских беспилотников.
- Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 29 июл – РИА Новости. Уничтожено 120 украинских беспилотников за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 120 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио главы региона в своем Telegram-канале.
Ковальчук уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
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22 июня 2022, 17:18