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Над Брянской областью сбили 120 беспилотников - РИА Новости, 29.07.2026
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09:45 29.07.2026
Над Брянской областью сбили 120 беспилотников

Над территорией Брянской области сбили 120 беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки над Брянской областью уничтожено 120 украинских беспилотников.
  • Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 29 июл – РИА Новости. Уничтожено 120 украинских беспилотников за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 120 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио главы региона в своем Telegram-канале.
Ковальчук уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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