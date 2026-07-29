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Белоусов поздравил военных, освободивших Светлое в ДНР - РИА Новости, 29.07.2026
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Белоусов поздравил военных, освободивших Светлое в ДНР

Белоусов поздравил военных мотострелковой бригады с освобождением Светлого в ДНР

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусов поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Светлое в ДНР.
  • Белоусов подчеркнул, что бригада следует боевым традициям и самоотверженно защищает интересы родины.
  • Министр выразил уверенность, что бригада продолжит выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Светлое в ДНР, сообщило российское оборонное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко", - говорится в сообщении.
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"Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом", – приводит Минобороны слова из поздравительной телеграммы.
Он подчеркнул, что бригада следует боевым традициям, не жалея жизни отстаивает интересы родины, оставляя на века память о своих ратных подвигах.
Также Белоусов поблагодарил личный состав и командование бригады за образцовое выполнение воинского долга по защите родины, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
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