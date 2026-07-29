Белоусов поздравил военных, освободивших Светлое в ДНР

"Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом", – приводит Минобороны слова из поздравительной телеграммы.