Под Белгородом подросток погиб от удара током

БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил смертельный удар током от мойки высокого давления, которая была подключена через удлинитель на приусадебном участке в селе Дальняя Игуменка Белгородской области, сообщили в СУСК РФ по региону.