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Под Белгородом подросток погиб от удара током - РИА Новости, 29.07.2026
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16:38 29.07.2026
Под Белгородом подросток погиб от удара током

Под Белгородом подросток погиб от удара током от мойки высокого давления

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцатилетний мальчик получил смертельный удар током от мойки высокого давления, подключенной через удлинитель на приусадебном участке в селе Дальняя Игуменка Белгородской области.
  • Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 11-летнего подростка.
  • Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил смертельный удар током от мойки высокого давления, которая была подключена через удлинитель на приусадебном участке в селе Дальняя Игуменка Белгородской области, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Вечером 28 июля 2026 года несовершеннолетний, находясь на приусадебном участке частного домовладения по месту своего жительства в селе Дальняя Игуменка Корочанского района Белгородской области, с использованием мойки высокого давления, подключенной к электросети через удлинитель, производил мойку мототехники и получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте", - говорится в сообщении СУ СК в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 11-летнего подростка. Проводится комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
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