Суд снял арест с акций экс-гендиректора "Русагро" Басова

"На первом же допросе потерпевшего выяснилось, что в позиции стороны обвинения ничего ни с чем не сочетается. Холдинг "Солнечные продукты" - это больше 10 юрлиц с долгами на 42 миллиарда, они банкротятся во множестве сложных процедур с 2019 года по настоящее время. Часть из компаний отправлял в ликвидацию лично Буров, в нескольких он долгое время после Договоренности с Мошковичем был руководителем или контролирующим лицом. Оспариваются сделки, совершенные в интересах Бурова и его структур уже после договоренности с Мошковичем. Суды разбираются в этом годами, это сложные экономические процессы. И попытка обвинения игнорировать объективную реальность и все состоявшиеся судебные разбирательства предсказуемо приводит к полному несоответствию утверждений и фактов", - отметил Кравченко в разговоре с РИА Новости.