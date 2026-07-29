Суд снял арест с акций экс-гендиректора "Русагро" Басова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий суд Москвы снял арест с акций бывшего генерального директора "Русагро" Басова для исполнения судебного решения по иску Генпрокуратуры.
- В рамках заседания 28 июля был допрошен представитель потерпевших ОСФР по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3.
- Адвокат Кравченко отметил, что в позиции стороны обвинения есть несоответствия, связанные с экономическими процессами в холдинге "Солнечные продукты".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству государственного обвинения снял арест с акций бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова для исполнения судебного решения по иску Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кравченко.
Замоскворецкий суд 28 июля продолжил рассматривать уголовное дело в отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. В рамках заседания суд снял арест с акций Басова по ходатайству прокурора.
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"Суд по ходатайству государственного обвинителя в целях исполнения судебного решения по иску Генеральной прокуратуры РФ снял арест с акций, принадлежащих Басову", - заявил собеседник агентства.
Кроме того, в ходе процесса был допрошен представитель потерпевших ОСФР по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3.
"На первом же допросе потерпевшего выяснилось, что в позиции стороны обвинения ничего ни с чем не сочетается. Холдинг "Солнечные продукты" - это больше 10 юрлиц с долгами на 42 миллиарда, они банкротятся во множестве сложных процедур с 2019 года по настоящее время. Часть из компаний отправлял в ликвидацию лично Буров, в нескольких он долгое время после Договоренности с Мошковичем был руководителем или контролирующим лицом. Оспариваются сделки, совершенные в интересах Бурова и его структур уже после договоренности с Мошковичем. Суды разбираются в этом годами, это сложные экономические процессы. И попытка обвинения игнорировать объективную реальность и все состоявшиеся судебные разбирательства предсказуемо приводит к полному несоответствию утверждений и фактов", - отметил Кравченко в разговоре с РИА Новости.
Ранее прокурором было оглашено обвинительное заключение в отношении подсудимых, оба обвиняются в хищении активов холдинга "Солнечные продукты". Как в нем указывалось, Мошкович и Басовприобрели акции по номинальной стоимости "под предлогом инвестирования", а также заключили договор переуступки прав требования. Следствие оценило сделку в 50 миллиардов рублей, которыми впоследствии завладели фигуранты доведя до банкротства холдинг "Солнечные продукты". Само дело было возбуждено по заявлению бенефициара холдинга Владислава Бурова.
Общая сумма ущерба по уголовному делу составляет около 85 млрд рублей.
Также ранее РИА Новости сообщало, что защита подсудимых попросила суд изъять из невошедших в дело материалов следствия документы, опровергающие вину Мошковича и Басова, однако суд назвал ходатайство преждевременным и предложил его повторно заявить на этапе представления доказательств.