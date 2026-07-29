В России зафиксировали рекордный спрос на полноприводные автомобили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи новых легковых автомобилей с полным приводом в России за первое полугодие 2026 года составили 260,4 тысячи единиц, что является историческим рекордом и составляет 42,8% рынка.
- Продажи полноприводных автомобилей выросли на 34%, в то время как продажи переднеприводных выросли лишь на 3%, и их доля опустилась ниже 60%, составив 57%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей с полным приводом в России по итогам первого полугодия составили 260,4 тысячи единиц, что составляет 42,8% рынка и является рекордом за все время сбора статистики, сообщило агентство "Автостат".
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"За 6 месяцев 2026 года в России было реализовано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных полным приводом... это составляет 42,8% от общего объема российского авторынка и является историческим рекордом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажи полноприводных легковушек выросли в январе-июне на 34%, в то время как машин с передним приводом - лишь на 3%. В итоге доля переднеприводных автомобилей впервые за долгое время опустилась ниже 60% и составила 57%.
В "Автостате" обратили внимание, что автомобили с задним приводом также продаются в России, но их рыночная доля составляет всего 0,2%.