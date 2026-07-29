Число пострадавших при атаке БПЛА в Шебекино выросло до 21

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 21 человека.
- 15 человек госпитализированы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
- После атаки ВСУ на автобус в Белгородской области возбуждено дело о теракте.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 21 человека, из них 15 госпитализированы, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила РИА Новости, что дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области. По данным следствия, во вторник украинские боевики ударили дроном по пассажирскому автобусу на автодороге Шебекино-Белгород. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек, из них шесть в тяжелом состоянии.
"В городе Шебекино при атаке беспилотника на рейсовый автобус количество пострадавших увеличилось до 21 человека, 15 из них госпитализированы. По оценке медиков, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что автобус поврежден.
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