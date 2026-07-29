Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, каким будет август в Москве - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 29.07.2026
Синоптик рассказал, каким будет август в Москве

Тишковец: август в Москве не будет жарким

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве не будет жарким, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
  • Среднемесячная ночная температура составит около +12 градусов, дневная — не выше +21,5 градуса, при этом осадков ожидается на 10–20 % больше нормы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Август в Москве не будет жарким, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет: среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что для Москвы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, в дневные часы - не выше плюс 21,5 градуса.
"Дождей выпадет больше нормы на 10-20% (норма 78 миллиметров). В народе говорят: "август пришел - свое лето забрал", - заключил собеседник агентства.
Вид на северную сторону Эльбруса - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Погибшие на Эльбрусе альпинисты не учли изменения погоды, рассказали в МЧС
26 июля, 13:07
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала