Синоптик рассказал, каким будет август в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве не будет жарким, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
- Среднемесячная ночная температура составит около +12 градусов, дневная — не выше +21,5 градуса, при этом осадков ожидается на 10–20 % больше нормы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Август в Москве не будет жарким, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет: среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что для Москвы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, в дневные часы - не выше плюс 21,5 градуса.
"Дождей выпадет больше нормы на 10-20% (норма 78 миллиметров). В народе говорят: "август пришел - свое лето забрал", - заключил собеседник агентства.