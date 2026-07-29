В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области дрон атаковал машину скорой помощи.
- Водитель получил осколочные ранения средней степени тяжести и был госпитализирован, другие члены бригады не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Дрон атаковал скорую в Запорожской области, ранен водитель, сообщил минздрав региона.
"В Куйбышевском округе в результате атаки БПЛА пострадал водитель скорой помощи. Вблизи населенного пункта Розовка при следовании на вызов была атакована бригада скорой медицинской помощи. В результате удара беспилотника по автомобилю пострадал водитель", - говорится в сообщении минздрава в канале на платформе "Макс".
Как сообщили в ведомстве, с осколочными ранениями средней степени тяжести он госпитализирован в медицинское учреждение. Другие члены бригады не пострадали. Транспортное средство получило технические повреждения, степень которых в настоящее время уточняется специалистами, говорится в сообщении.