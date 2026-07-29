В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель скорой помощи

Как сообщили в ведомстве, с осколочными ранениями средней степени тяжести он госпитализирован в медицинское учреждение. Другие члены бригады не пострадали. Транспортное средство получило технические повреждения, степень которых в настоящее время уточняется специалистами, говорится в сообщении.