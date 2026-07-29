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В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель скорой помощи - РИА Новости, 29.07.2026
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20:57 29.07.2026
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель скорой помощи

В Запорожской области при ударе дрона ВСУ по машине скорой пострадал водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области дрон атаковал машину скорой помощи.
  • Водитель получил осколочные ранения средней степени тяжести и был госпитализирован, другие члены бригады не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Дрон атаковал скорую в Запорожской области, ранен водитель, сообщил минздрав региона.
"В Куйбышевском округе в результате атаки БПЛА пострадал водитель скорой помощи. Вблизи населенного пункта Розовка при следовании на вызов была атакована бригада скорой медицинской помощи. В результате удара беспилотника по автомобилю пострадал водитель", - говорится в сообщении минздрава в канале на платформе "Макс".
Как сообщили в ведомстве, с осколочными ранениями средней степени тяжести он госпитализирован в медицинское учреждение. Другие члены бригады не пострадали. Транспортное средство получило технические повреждения, степень которых в настоящее время уточняется специалистами, говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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