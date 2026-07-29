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В больницах Белгородской области находятся 130 пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 29.07.2026
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19:47 29.07.2026
В больницах Белгородской области находятся 130 пострадавших от атак ВСУ

В больницах Белгородской области проходят лечение 130 пострадавших от атак ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкКоридор городской больницы №2 Белгорода
Коридор городской больницы №2 Белгорода - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Коридор городской больницы №2 Белгорода. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В медицинских организациях Белгородской области проходят лечение 130 человек, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ.
  • 17 человек находятся в реанимации, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. В медицинских организациях Белгородской области проходят лечение 130 человек, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ за последние дни, сообщили в региональном правительстве.
"Всего лечатся у нас в медицинских организациях 130 человек, 17 из них в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников в видео, опубликованном в канале правительства на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что за предыдущие сутки в результате атак со стороны Украины в регионе пострадали 47 человек, еще четверо погибли. После оказания медпомощи 23 раненых отпущены на амбулаторное лечение, 24 госпитализированы в медучреждения области.
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