В больницах Белгородской области находятся 130 пострадавших от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В медицинских организациях Белгородской области проходят лечение 130 человек, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ.
- 17 человек находятся в реанимации, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. В медицинских организациях Белгородской области проходят лечение 130 человек, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ за последние дни, сообщили в региональном правительстве.
"Всего лечатся у нас в медицинских организациях 130 человек, 17 из них в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников в видео, опубликованном в канале правительства на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что за предыдущие сутки в результате атак со стороны Украины в регионе пострадали 47 человек, еще четверо погибли. После оказания медпомощи 23 раненых отпущены на амбулаторное лечение, 24 госпитализированы в медучреждения области.