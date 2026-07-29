Краткий пересказ от РИА ИИ Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области.

В Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина.

В разных муниципалитетах области повреждены коммерческие объекты, предприятия и частные дома.

БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, в Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина, сообщили в оперштабе региона.

"Четыре муниципалитета подверглись атакам ВСУ . Пострадал мирный житель. В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ... От детонации произошло возгорание машины, которое ликвидировано пожарным расчетом", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Там же, по данным оперштаба, второй беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, осколками посекло два автомобиля. Еще один FPV-дрон ударил по предприятию, пробив кровлю административного здания.

В Белгороде, сообщили в штабе, атаке дрона подвергся еще один коммерческий объект, повреждены навес, автобус и три легковых автомобиля. В Белгородском округе, отметили в оперштабе, в поселке Октябрьский от дронов пострадали фасад коммерческого объекта, грузовик и микроавтобус. В селе Нечаевка взрыв FPV-дрона выбил окна в частном доме и хозпостройке, в селе Никольское поврежден забор частного дома.