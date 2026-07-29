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ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2026
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17:47 29.07.2026
ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области

ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, один человек ранен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области.
  • В Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина.
  • В разных муниципалитетах области повреждены коммерческие объекты, предприятия и частные дома.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, в Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина, сообщили в оперштабе региона.
"Четыре муниципалитета подверглись атакам ВСУ. Пострадал мирный житель. В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ... От детонации произошло возгорание машины, которое ликвидировано пожарным расчетом", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Там же, по данным оперштаба, второй беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, осколками посекло два автомобиля. Еще один FPV-дрон ударил по предприятию, пробив кровлю административного здания.
В Белгороде, сообщили в штабе, атаке дрона подвергся еще один коммерческий объект, повреждены навес, автобус и три легковых автомобиля. В Белгородском округе, отметили в оперштабе, в поселке Октябрьский от дронов пострадали фасад коммерческого объекта, грузовик и микроавтобус. В селе Нечаевка взрыв FPV-дрона выбил окна в частном доме и хозпостройке, в селе Никольское поврежден забор частного дома.
В Краснояружском округе, добавили в штабе, в поселке Степное FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, повредив входную группу, гараж и автомобиль "Газель".
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