В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина

БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в поселке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, повреждены навес, остекление и оборудование коммерческого объекта, загорелся грузовой автомобиль, повреждены объект инфраструктуры, комбайн, кровля частного дома и забор, автомобиль, разбиты стекла грузового автомобиля, а также повреждено остекление социального объекта и уничтожен грузовой автомобиль.