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В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 29.07.2026
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12:42 29.07.2026 (обновлено: 13:01 29.07.2026)
В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина

В поселке Красная Яруга Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ погиб мужчина.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в поселке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Во время атаки ВСУ погиб мирный житель. В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, атаки дронов зафиксированы в Белгороде, городе Шебекино, селах Нижнее Березово-Второе, Белянка, Новая Таволжанка Шебекинского округа, в Белгородском округе в селе Красный Октябрь, на участке автодороги Октябрьский - Ясные Зори, селе Дорогощь Грайворонского округа и на участке автодороги Ракитное - Бобрава Ракитянского округа.
По данным оперштаба, повреждены навес, остекление и оборудование коммерческого объекта, загорелся грузовой автомобиль, повреждены объект инфраструктуры, комбайн, кровля частного дома и забор, автомобиль, разбиты стекла грузового автомобиля, а также повреждено остекление социального объекта и уничтожен грузовой автомобиль.
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