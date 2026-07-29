В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ погиб мужчина.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в поселке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
Кроме того, атаки дронов зафиксированы в Белгороде, городе Шебекино, селах Нижнее Березово-Второе, Белянка, Новая Таволжанка Шебекинского округа, в Белгородском округе в селе Красный Октябрь, на участке автодороги Октябрьский - Ясные Зори, селе Дорогощь Грайворонского округа и на участке автодороги Ракитное - Бобрава Ракитянского округа.
По данным оперштаба, повреждены навес, остекление и оборудование коммерческого объекта, загорелся грузовой автомобиль, повреждены объект инфраструктуры, комбайн, кровля частного дома и забор, автомобиль, разбиты стекла грузового автомобиля, а также повреждено остекление социального объекта и уничтожен грузовой автомобиль.