При атаке ВСУ по грузовику в Белгородской области погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородском округе при атаке ВСУ FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю.
- Мужчина, находившийся в автомобиле, погиб от полученных ранений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Белгородском округе при атаке ВСУ погиб мирный житель, FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, сообщили в оперативном штабе региона.
"Сегодня рано утром в районе поселка Октябрьский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что транспортное средство уничтожено огнем.