Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.
- Еще один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.
- На месте развернули пункт временного размещения.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Еще один человек пострадал. Медики оказывают ему необходимую помощь. Жителей дома эвакуируют, на месте развернули пункт временного размещения.
Информация о пострадавших будет уточняться, добавил Слюсарь.
В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18