При атаке ВСУ на Таганрог погибла женщина

"Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина", — написал он в канале на платформе "Макс" .

Еще один человек пострадал. Медики оказывают ему необходимую помощь. Жителей дома эвакуируют, на месте развернули пункт временного размещения.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.