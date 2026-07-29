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При атаке ВСУ на Таганрог погибла женщина - РИА Новости, 29.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
02:38 29.07.2026 (обновлено: 04:41 29.07.2026)
При атаке ВСУ на Таганрог погибла женщина

В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина, пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.
  • Еще один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.
  • На месте развернули пункт временного размещения.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«

"Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина", — написал он в канале на платформе "Макс".

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Минобороны прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате
Вчера, 23:59
Еще один человек пострадал. Медики оказывают ему необходимую помощь. Жителей дома эвакуируют, на месте развернули пункт временного размещения.
Информация о пострадавших будет уточняться, добавил Слюсарь.
Авиация ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ
Вчера, 14:35
В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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