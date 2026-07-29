Оппозиция Армении утверждает, что в парламенте ограничили работу СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян ограничил работу СМИ в Национальном собрании.

Согласно решению, ограничивается свободное передвижение журналистов, для их работы установлено специально отведенное место, а в «зонах особого контроля» работа журналистов запрещается.

Оппозиция считает, что новые ограничения направлены на ограничение свободы слова и прессы.

ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян ограничил работу СМИ в законодательном органе, заявила представитель оппозиционного блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян.

« "Рубен Рубинян, еще не вступив в должность председателя Национального собрания, решил ограничить профессиональную деятельность СМИ", — написала она в Facebook*.

Каграманян назвала это решение беспрецедентно позорным. Оно фактически ограничивает свободное передвижение аккредитованных в парламенте журналистов и запрещает их работу в зонах особого контроля, пояснила политик.

По ее словам, это делается для того, чтобы создать дополнительные административные барьеры для освещения комиссий Национального собрания, потому что СМИ больше не смогут снимать происходящее в зале, когда прямая трансляция будет отключена.

Также запрещается вести видео- или фотосъемку сотрудников службы охраны при исполнении ими своих обязанностей. Каграманян отметила, что это ограничение направлено на то, чтобы не фиксировать возможное исполнение незаконных указаний.

"Эти ограничения никоим образом не могут быть обоснованы как необходимые и соразмерные меры для обеспечения безопасности. Это просто ограничения свободы слова и прессы", — заключила она.