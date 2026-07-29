Анохин: более 84 км дорог обновят в Смоленской области по нацпроекту

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Более 84 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Смоленской области отремонтируют в 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В 2026 году в рамках нацпроекта в Смоленской области будет отремонтировано более 84 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Важно выполнить работы в срок и качественно. Это основа для экономического роста региона и повышения качества жизни населения", — приводит слова Анохина пресс-служба правительства Смоленской области.

Он уточнил, что в порядок приводят также мосты. Так, в Хиславичском муниципальном округе в этом году ремонтируют железобетонное сооружение через реку Сож. Работы выполняются на автомобильной дороге Р-120 "Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь" — Хиславичи — граница Республики Беларусь.

В пресс-службе указывают, что в настоящее время на 89% выполнен ремонт промежуточных опор, на 75% — пролетного строения, на 40% — ремонт мостового полотна. На данный момент ведутся работы по устройству карнизных блоков из стеклофибробетона, устройству монолитного бортика на мостовом полотне, деформационного шва над опорами и композитных подвесных лотков.

"В Гагаринском муниципальном округе продолжается ремонт участка трассы М-1 "Беларусь" Москва — граница с Республикой Беларусь — Баскаково — Гагарин. На объекте протяженностью 4,4 километра уже выполнено фрезерование старого покрытия. В настоящее время ведутся работы по устройству выравнивающего слоя", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, обновляют участок дороги М-1 "Беларусь" Москва — граница с Республикой Беларусь — Холм-Жирковский. Ремонтируемый участок протяженностью 1,1 километра обеспечивает транспортное сообщение между Сафоновским и Холм-Жирковским муниципальными округами. Здесь уже уложены выравнивающий и верхний слои покрытия. Впереди — укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение разметки.