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Анохин: более 84 км дорог обновят в Смоленской области по нацпроекту - РИА Новости, 29.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:00 29.07.2026
Анохин: более 84 км дорог обновят в Смоленской области по нацпроекту

Анохин: свыше 84 км дорог обновят в Смоленской области по нацпроекту в 2026 году

© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Более 84 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Смоленской области отремонтируют в 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В 2026 году в рамках нацпроекта в Смоленской области будет отремонтировано более 84 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Важно выполнить работы в срок и качественно. Это основа для экономического роста региона и повышения качества жизни населения", — приводит слова Анохина пресс-служба правительства Смоленской области.
Он уточнил, что в порядок приводят также мосты. Так, в Хиславичском муниципальном округе в этом году ремонтируют железобетонное сооружение через реку Сож. Работы выполняются на автомобильной дороге Р-120 "Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь" — Хиславичи — граница Республики Беларусь.
В пресс-службе указывают, что в настоящее время на 89% выполнен ремонт промежуточных опор, на 75% — пролетного строения, на 40% — ремонт мостового полотна. На данный момент ведутся работы по устройству карнизных блоков из стеклофибробетона, устройству монолитного бортика на мостовом полотне, деформационного шва над опорами и композитных подвесных лотков.
"В Гагаринском муниципальном округе продолжается ремонт участка трассы М-1 "Беларусь" Москва — граница с Республикой Беларусь — Баскаково — Гагарин. На объекте протяженностью 4,4 километра уже выполнено фрезерование старого покрытия. В настоящее время ведутся работы по устройству выравнивающего слоя", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Кроме этого, обновляют участок дороги М-1 "Беларусь" Москва — граница с Республикой Беларусь — Холм-Жирковский. Ремонтируемый участок протяженностью 1,1 километра обеспечивает транспортное сообщение между Сафоновским и Холм-Жирковским муниципальными округами. Здесь уже уложены выравнивающий и верхний слои покрытия. Впереди — укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение разметки.
В Ельнинском муниципальном округе ремонтируют дорогу А-130 "Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Беларусь" — Спас-Деменск — Ельня — Починок. Работы проводятся на участке протяженностью четыре километра. Здесь полностью завершено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой, который позволил устранить неровности основания. Основные работы по укладке асфальтового покрытия завершены. Следующий этап — обустройство инфраструктуры: укрепление обочин дороги, установка знаков и нанесение разметки на дорожное полотно, подытожили в пресс-службе.
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Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскДороги
 
 
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