Анохин: на Смоленщине меры поддержки бойцов СВО распространят на мобрезерв

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Меры поддержки ветеранов СВО и их семей, которые действуют в Смоленской области, будут распространяться на граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Новые меры поддержки также распространяются на семьи граждан, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на приграничных территориях. Кроме того, они предусмотрены для семей военнослужащих, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".