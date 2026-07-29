Анохин: на Смоленщине меры поддержки бойцов СВО распространят на мобрезерв

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Меры поддержки ветеранов СВО и их семей, которые действуют в Смоленской области, будут распространяться на граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Новые меры поддержки также распространяются на семьи граждан, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на приграничных территориях. Кроме того, они предусмотрены для семей военнослужащих, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Всего в регионе в настоящее время действует 58 бессрочных мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Среди них – внеочередное зачисление детей в детские сады и школы, освобождение от платы за детский сад, бесплатное горячее питание для школьников и студентов и другие. Также предусмотрены содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении, юридические консультации, психологическая поддержка и помощь в оформлении социальных выплат.