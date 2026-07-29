В Анапе ввели временный запрет на купание из-за шторма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание.
- Запрет связан со штормом и сильным донным течением.
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Временный запрет на купание ввели на пляжах Анапы из-за шторма и сильного донного течения, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта в Telegram-канале.
"29 июля в связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям города рекомендовали проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности.