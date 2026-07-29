Рейтинг@Mail.ru
В Анапе ввели временный запрет на купание из-за шторма - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:44 29.07.2026 (обновлено: 17:19 29.07.2026)
В Анапе ввели временный запрет на купание из-за шторма

На пляжах в Анапе ввели временный запрет на купание из-за шторма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТабличка "Купание запрещено" на пляже в Анапе
Табличка Купание запрещено на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Табличка "Купание запрещено" на пляже в Анапе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание.
  • Запрет связан со штормом и сильным донным течением.
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Временный запрет на купание ввели на пляжах Анапы из-за шторма и сильного донного течения, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта в Telegram-канале.
"29 июля в связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям города рекомендовали проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности.
Девушка на лавандовой плантации в Семигорье - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Модная Анапа. Как курорт стал хитом летнего сезона в России
24 июля, 08:00
 
ТуризмАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала