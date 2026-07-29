Большинство американцев негативно относятся к Нетаньяху, показал опрос

Кроме того, согласно опросу, почти половина респондентов (47%) считают Нетаньяху виновным в военных преступлениях в секторе Газа.

В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов.