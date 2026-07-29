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В Алуште локализовали пожар в трехэтажном офисном здании - РИА Новости, 29.07.2026
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20:50 29.07.2026
В Алуште локализовали пожар в трехэтажном офисном здании

Пожар в офисном здании в Алуште локализовали на площади 1500 квадратных метров

© ГУ МЧС России по Республике Крым/MAXЛиквидация пожара в Алуште
Ликвидация пожара в Алуште - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© ГУ МЧС России по Республике Крым/MAX
Ликвидация пожара в Алуште
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алуште загорелась кровля трехэтажного офисного здания, площадь возгорания первоначально составила 400 квадратных метров.
  • Пожар увеличился до 1500 квадратных метров, был локализован, из здания спасен один человек.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар в трехэтажном офисном здании в крымской Алуште локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что в Алуште загорелась кровля трехэтажного офисного здания на площади 400 квадратных метров, из горящей постройки спасен один человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, зафиксирована угроза обрушения конструкций здания старой постройки.
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"Пожар в Алуште локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлуштаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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