В Алуште локализовали пожар в трехэтажном офисном здании

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар в трехэтажном офисном здании в крымской Алуште локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что в Алуште загорелась кровля трехэтажного офисного здания на площади 400 квадратных метров, из горящей постройки спасен один человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, зафиксирована угроза обрушения конструкций здания старой постройки.