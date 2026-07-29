Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление алкоголя перед сном усиливает храп и снижает качество сна, сообщил "Ленте.ру" сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Алкоголь вызывает расслабление мышц языка, мягкого неба и глотки, что приводит к усилению храпа.

На выраженность храпа влияет количество содержащегося в напитке этанола.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп, а также снижает качество сна, сообщил Употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп, а также снижает качество сна, сообщил "Ленте.ру" сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

"Употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп... Это происходит потому, что спиртное вызывает сильное расслабление мышц языка, мягкого неба и глотки. В результате мягкие ткани носоглотки начинают сильнее вибрировать при прохождении воздуха, из-за чего появляется или усиливается храп", - говорится в сообщении.

По словам сомнолога, у некоторых людей после употребления спиртного возникает отек слизистых оболочек, что дополнительно затрудняет прохождение воздуха и провоцирует появление храпа. Кроме того, отмечает Новиков, после употребления спиртных напитков качество сна значительно снижается.