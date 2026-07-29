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Тульского активиста заподозрили в организации канала нелегальной миграции - РИА Новости, 29.07.2026
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18:23 29.07.2026
Тульского активиста заподозрили в организации канала нелегальной миграции

В Тульской области арестовали главу общественной организации «СВОИ»

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель межрегиональной общественной организации "СВОИ" в Тульской области подозревается в организации канала незаконной миграции.
  • По версии следствия, мужчина привлекал к работе в колл-центрах граждан, находившихся в России нелегально, и обеспечивал их временным жильем.
  • Возбуждено уголовное дело по признакам организации незаконной миграции, подозреваемый дал частичные признательные показания и арестован.
ТУЛА, 29 июл - РИА Новости. Руководитель межрегиональной общественной организации "СВОИ" в Тульской области подозревается в организации канала незаконной миграции под видом деятельности, направленной на помощь бойцам СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, арестован 34-летний житель региона, который возглавлял одну из общественных организаций. Его подозревают в привлечении к работе в колл-центрах граждан, находившихся в России нелегально. Мужчина, по данным управления, также обеспечивал их временным съемным жильем в Новомосковске Тульской области.
"Речь идет о 34-летнем Марате Озиеве, который возглавлял общественную организацию "СВОИ". Канал нелегальной миграции он организовал под видом деятельности, направленной на помощь бойцам СВО", - пояснили агентству в правоохранительных органах.
В УМВД добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Фигурант дал частичные признательные показания, сейчас он арестован.
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