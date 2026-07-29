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Умер актер Том Чадбон из "Игры престолов" - РИА Новости, 29.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:25 29.07.2026
Умер актер Том Чадбон из "Игры престолов"

Актер из "Игры престолов" и "Доктора Кто" Том Чадбон умер в возрасте 80 лет

© Bighead Littlehead (2011-2019)Британский актер Том Чадбон
Британский актер Том Чадбон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Bighead Littlehead (2011-2019)
Британский актер Том Чадбон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский актер Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет.
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Британский актер Том Чадбон, снимавшийся в сериалах "Игра престолов" и "Доктор Кто", скончался в возрасте 80 лет, сообщает издание Mirror.
"Звезда сериалов "Игра престолов" и "Доктор Кто" Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет", - говорится в материале.
Чадбон родился в 1946 году, он снялся во многих британских телевизионных сериалах, играл в театре, участвовал в записях радиоспектаклей. Он появлялся во второстепенных ролях в двух эпизодах сериала "Доктор Кто" - в 1979 и 1986 годах. Чадбон также сыграл биржевого маклера в фильме о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль". В сериале "Игра престолов" он сыграл септона Мейнарда, который тайно поженил Рейгара Таргариена и Лианну Старк.
 
КультураДжеймс БондВеликобританияИгра престолов (сериал)"Доктор Кто" (сериал)
 
 
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