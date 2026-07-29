Краткий пересказ от РИА ИИ Азиатская футбольная конфедерация (AFC) раскритиковала ФИФА за создание новой коммерческой структуры.

AFC заявила, что не была привлечена к рассмотрению проекта и выразила разочарование по поводу отсутствия предварительного обсуждения.

AFC подчеркнула важность получения достаточной информации и времени для оценки предложения, чтобы решения отражали коллективные интересы мирового футбольного сообщества.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Азиатская футбольная конфедерация (AFC) раскритиковала Международную федерацию футбола (ФИФА) за объявление о создании новой коммерческой структуры без предварительного обсуждения.

AFC заявили, что не были привлечены к рассмотрению проекта, и выразили разочарование тем, что информация об инициативе такого масштаба появилась в публичном пространстве до того, как представители конфедерации получили возможность изучить и обсудить ее.

"AFC твердо убеждена, что все заинтересованные стороны должны получить достаточный объем информации и необходимое время для полноценной оценки предложения, включая его управленческие, юридические, коммерческие и стратегические аспекты. Такой процесс необходим для того, чтобы любое решение отражало коллективные интересы мирового футбольного сообщества и укрепляло доверие к системе управления ФИФА ", - сообщается на сайте организации.

В AFC также отметили, что остаются привержены развитию футбола и поддерживают поиск новых подходов, которые могут способствовать его дальнейшему росту.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера.