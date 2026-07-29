АЭС "Пакш" в Венгрии остановит третий энергоблок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень воды в Дунае в районе города Пакш рекордно снизился, что привело к снижению мощности первого и третьего энергоблоков АЭС «Пакш».
- Из-за падения уровня воды в Дунае 29 июля начнется остановка третьего энергоблока АЭС «Пакш».
БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. АЭС "Пакш" в Венгрии остановит выработку электроэнергии на третьем энергоблоке из-за продолжающегося падения уровня воды в Дунае, сообщила венгерская управляющая компания MVM Paksi Atomerömű Zrt.
"Текущий уровень воды в районе Пакша составляет -118 сантиметров, ввиду сложившейся ситуации в дополнение к предыдущим снижениям мощности наши специалисты начнут остановку третьего энергоблока 29 июля в 15.00 (16.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении компании.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика, как не раз подчеркивало руководство страны, является способом обеспечить свою энергетическую безопасность.