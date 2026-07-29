Дипломат Абилов: Эстония не планирует закрывать границу с Россией

Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов рассказал в интервью РИА Новости о том, что Таллин не планирует закрывать границу с Россией, как эстонское общество воспринимает украинские дроны в воздушном пространстве страны, а также о том, что Эстония предпринимает методичные усилия по лишению русскоязычной части населения страны языка, истории и веры.

— В последние полгода была информация о том, что Эстония предоставляет свою территорию для запуска украинских дронов, а глава МИД страны говорил о том, что падение беспилотников ВСУ – "допустимая цена". Как вы расцениваете подобные действия и заявления эстонских властей? Как население страны относится к такой риторике?

— Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как "неизбежные издержки", нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате. Предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему. Надеемся, что недавно развернутые на эстонской границе противодроновые системы покажут свою эффективность в защите воздушного пространства от украинских летательных аппаратов.

— Эстония, как и другие балтийские государства, в последние годы увеличивает оборонный бюджет. На ваш взгляд, как затраты на военные нужды скажутся на экономике Эстонии и других балтийских стран?

— Несмотря на скромные возможности, в Эстонии осуществляется ускоренная милитаризация всех сфер жизнедеятельности. Так, с 1 июля текущего года введено обязательное для всех проектируемых зданий условие наличия бомбоубежища. В оправдание необоснованных военных расходов, которые согласно недавним откровениям премьер-министра Эстонии Кристена Михала превышают пять процентов ВВП, традиционно говорится о неких угрозах "с востока". При этом в Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства. Более того, известны случаи, когда официальные лица называли обратные утверждения примерами российского влияния. Неудивительно, что такая противоречивая позиция приводит к курьезам. Так, в апреле эстонские политики обвинили в распространении "кремлевских нарративов" Владимира Зеленского.

Тем не менее на выбранный правительством курс это никак не влияет. В частности, в ходе начавшихся недавно дискуссий вокруг плана бюджета на следующий год представители силовых ведомств крайне однозначно объявили о том, что на фоне неизбежного сокращения всех иных статей бюджета расходы на безопасность необходимо нарастить.

— Эстонские власти неоднократно сокращали режим работы КПП на границе с Россией. Планируют ли власти полностью закрыть границу на примере Финляндии, или речь об этом все же не идет?

— По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиро- и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы. Такая позиция, в частности, может объясняться тем, что среди лиц, пересекающих российско-эстонскую границу, преобладают граждане ЕС, в том числе Эстонии. В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию.

— Власти Эстонии еще в 2023 году призывали бизнес разорвать экономические связи с Россией, но именно тогда Российская Федерация стала главным экспортным партнером республики за пределами ЕС. Какие сейчас экономические отношения между Москвой и Таллином? Эстонский бизнес заинтересован в выстраивании отношений с Россией? Какие экономические потери Таллина от подобных действий?

— Одним из конкурентных преимуществ эстонской экономики до недавнего времени было географическое расположение, благодаря которому страна активно участвовала в морском и сухопутном транзите грузов. Очевидно, что на фоне усилий по "огораживанию" с востока об этой значительной для эстонского бюджета статье доходов говорить не приходится. Как, впрочем, и о туристах из России, о влиянии которых на национальную экономику некогда говорил и нынешний министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, ныне ратующий за принципиально иной подход к российским гражданам.

— МВД Эстонии призвало Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) разорвать связи с Российской православной церковью. Какая сейчас ситуация с отношением к РПЦ в республике? Как население страны относится к подобным действиям со стороны властей?

— После принятия 8 июня 2026 года резонансных поправок в закон о церквях и приходах кампания по дискредитации ЭПХЦ приобрела еще более агрессивный характер. На фоне неоднократных заверений священнослужителей, что деятельность церкви не направлена против эстонской государственности, а полное соответствие новым требованиям недостижимо в силу канонических связей с РПЦ, адвокаты ЭПХЦ были вынуждены направить обращение в министерство внутренних дел с призывом сделать официальное опровержение высказываний ряда сотрудников министерства и привлеченных экспертов.

— Как вы оцениваете динамику националистических настроений по отношению к русским, проживающим в Эстонии и других балтийских странах? С вашей точки зрения, отвержение русской идентичности в странах Балтии уже достигло своего апогея или только набирает обороты?

— В своей недавней публикации депутат таллинского городского собрания от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ заявил, что "эстонское государство создано для эстонцев", а их выживание требует необходимой дозы национализма. Подобные настроения, несмотря на декларируемую приверженность политике "интеграции" русскоязычного населения, для Эстонии не редкость. В этой связи достаточно напомнить, что эстонские власти предпринимают методичные усилия по лишению русскоязычной части населения Эстонии языка, истории и веры. И речь при этом идет не о некоем национальном меньшинстве, а, по некоторым подсчетам, о 25% населения страны.

— Посольство России в Эстонии несколькими годами ранее подвергалось актам вандализма. Случались ли подобные акты в последнее время? Если да, то стало таких случаев больше или меньше? Как строится работа дипмиссии в Эстонии в нынешних условиях? Удается ли в полной мере оказывать консульские услуги?

— Вынуждены констатировать, что в центральных эстонских изданиях с периодичностью публикуются "расследования", посвященные не только сотрудникам посольства, но и членам их семей. Столь откровенное пренебрежение журналистской этикой – наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России.