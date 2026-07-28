Жена Пашиняна заявила об угрозах жизни после публикаций о семейном насилии

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Акопян, жена Пашиняна, заявила, что чувствует угрозу своей жизни после того, как подняла в соцсетях тему семейного насилия в стране.

Акопян призвала женщин смело говорить о насилии в семьях и не терпеть его.

Генеральная прокуратура Армении "дала ход" публикации Акопян.

ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Жена премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что чувствует угрозу своей жизни после того, как озвучила в соцсетях тему семейного насилия в стране.

Ранее она рассказала на своей станице в соцсети Facebook * о нескольких случаях проявления насилия по отношению к замужним женщинам.

"После того как я подняла тему насилия в семьях, я чувствую угрозу жизни. Надеюсь, что государственные службы смогут не допустить подобного, потому что репутации страны будет нанесен серьезный удар, если супруга премьер-министра станет жертвой насилия", - заявила Акопян в видеообращении.

По ее словам, только женщины смогут помочь друг другу и защитить друг друга. "Что нужно сделать? Нужно начать смело говорить об этом явлении, заявляя, что мы не потерпим этого. Насилием в наших семьях больше не удастся одновременно подавить всех нас", - заявила Акопян.

В генеральной прокуратуре страны сообщили агентству Sputnik Армения , что "дали ход" публикации Акопян.