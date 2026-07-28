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Жена Пашиняна заявила об угрозах жизни после публикаций о семейном насилии - РИА Новости, 28.07.2026
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17:00 28.07.2026
Жена Пашиняна заявила об угрозах жизни после публикаций о семейном насилии

Жена Пашиняна заявила об угрозах своей жизни после публикаций о семейном насилии

© Sputnik | Перейти в медиабанкНикол Пашинян с супругой Анной Акопян
Никол Пашинян с супругой Анной Акопян - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Никол Пашинян с супругой Анной Акопян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Акопян, жена Пашиняна, заявила, что чувствует угрозу своей жизни после того, как подняла в соцсетях тему семейного насилия в стране.
  • Акопян призвала женщин смело говорить о насилии в семьях и не терпеть его.
  • Генеральная прокуратура Армении "дала ход" публикации Акопян.
ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Жена премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что чувствует угрозу своей жизни после того, как озвучила в соцсетях тему семейного насилия в стране.
Ранее она рассказала на своей станице в соцсети Facebook* о нескольких случаях проявления насилия по отношению к замужним женщинам.
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"После того как я подняла тему насилия в семьях, я чувствую угрозу жизни. Надеюсь, что государственные службы смогут не допустить подобного, потому что репутации страны будет нанесен серьезный удар, если супруга премьер-министра станет жертвой насилия", - заявила Акопян в видеообращении.
По ее словам, только женщины смогут помочь друг другу и защитить друг друга. "Что нужно сделать? Нужно начать смело говорить об этом явлении, заявляя, что мы не потерпим этого. Насилием в наших семьях больше не удастся одновременно подавить всех нас", - заявила Акопян.
В генеральной прокуратуре страны сообщили агентству Sputnik Армения, что "дали ход" публикации Акопян.
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