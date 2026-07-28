"Сдавайтесь!" Слова Зеленского после встречи с Трампом вызвали гнев в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно комментируют заявление Владимира Зеленского об "удачных" переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Комментаторы выражают скептицизм и недовольство относительно результатов встречи Зеленского с Трампом.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об "удачных" переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Господин Трамп ничего не собирается уступать. Сдаться России — вот что нужно для будущего Украины. Сколько еще вы будете умолять весь мир? Вы никогда не сможете победить Россию", — высказался комментатор.

"Трамп упоминал, что у вас нет ни единого шанса получить 400 миллионов долларов, пока он находится у власти?" — поинтересовался другой.

"Он получил лишь лекцию о дипломатии. Отлично. Теперь езжайте домой", — отметил третий.

"Дурак! Ты похищаешь собственных людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пушечного мяса, лишь бы война продолжалась, коррумпированный клоун!" — возмутился очередной комментатор.

"Похоже, вы ничего не добились. Сдавайтесь сейчас же, иначе ваши собственные люди будут вас преследовать!" — заключили пользователи.