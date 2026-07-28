Рейтинг@Mail.ru
"Сдавайтесь!" Слова Зеленского после встречи с Трампом вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 28.07.2026 (обновлено: 21:10 28.07.2026)

"Сдавайтесь!" Слова Зеленского после встречи с Трампом вызвали гнев в Сети

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно комментируют заявление Владимира Зеленского об "удачных" переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
  • Комментаторы выражают скептицизм и недовольство относительно результатов встречи Зеленского с Трампом.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об "удачных" переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Господин Трамп ничего не собирается уступать. Сдаться России — вот что нужно для будущего Украины. Сколько еще вы будете умолять весь мир? Вы никогда не сможете победить Россию", — высказался комментатор.
Штурмовик ВС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В США выступили с неожиданным заявлением о будущем Донбасса
Вчера, 18:04
"Трамп упоминал, что у вас нет ни единого шанса получить 400 миллионов долларов, пока он находится у власти?" — поинтересовался другой.
"Он получил лишь лекцию о дипломатии. Отлично. Теперь езжайте домой", — отметил третий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
"Давно пора". Новое решение Путина вызвало переполох в Германии
Вчера, 14:46
"Дурак! Ты похищаешь собственных людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пушечного мяса, лишь бы война продолжалась, коррумпированный клоун!" — возмутился очередной комментатор.
"Похоже, вы ничего не добились. Сдавайтесь сейчас же, иначе ваши собственные люди будут вас преследовать!" — заключили пользователи.
Встреча Зеленского и Трампа длилась около часа.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
"Как с добычей". Мендель ужаснулась произошедшему в Днепропетровске
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала