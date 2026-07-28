Зеленского завели в Белый дом с бокового входа для встречи с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленского завели на встречу с Трампом через боковой вход Белого дома вместо парадного.
- Планировалось обсудить мирного урегулирования на Украине.
- По данным СМИ, встреча продолжалась почти час.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского завели на встречу с Дональдом Трампом с бокового входа резиденции американского лидера вместо парадного, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 9:40. Он вошел в западное крыло через боковой вход", — рассказали журналисты.
Как отмечается, его заметил один из фотографов. По информации журналистки телеканала NewsNation Либби Дин, встреча продолжалась почти час.
Агентство Reuters передавало, что на нее пригласили всех сенаторов. Сообщалось, что они могли начать голосование по законопроекту о введении санкций против России уже во время переговоров.
Как заявили РИА Новости в администрации американского президента, Трамп планировал обсудить с главой киевского режима мирное урегулирование на Украине. США считают, что настало время закончить конфликт, отметил собеседник агентства.