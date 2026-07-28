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СМИ раскрыли, что Зеленский устроит на встрече с Трампом - РИА Новости, 28.07.2026
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16:49 28.07.2026
СМИ раскрыли, что Зеленский устроит на встрече с Трампом

FT: Зеленский попробует убедить Трампа в выгодности поддержки Киева

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в рамках визита в США попытается доказать Дональду Трампу выгодность помощи Киеву для Вашингтона.
  • Зеленский рассчитывает добиться от американского лидера ужесточения позиции в отношении России, ускорения поставок систем ПВО Patriot и углубления сотрудничества в области производства вооружений.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках визита в США попытается доказать президенту Дональду Трампу выгодность помощи Киеву для Вашингтона, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Его задача будет заключаться в убеждении Трампа в том, что поддержка Украины отвечает интересам США", — сообщается в материале.
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Отмечается, что Зеленский рассчитывает добиться от американского лидера ужесточения позиции в отношении России, а также ускорения поставок систем ПВО Patriot и углубления сотрудничества Киева и Вашингтона в области производства вооружений.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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