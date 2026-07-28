СМИ раскрыли, что Зеленский устроит на встрече с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский в рамках визита в США попытается доказать Дональду Трампу выгодность помощи Киеву для Вашингтона.
- Зеленский рассчитывает добиться от американского лидера ужесточения позиции в отношении России, ускорения поставок систем ПВО Patriot и углубления сотрудничества в области производства вооружений.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках визита в США попытается доказать президенту Дональду Трампу выгодность помощи Киеву для Вашингтона, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Зеленский рассчитывает добиться от американского лидера ужесточения позиции в отношении России, а также ускорения поставок систем ПВО Patriot и углубления сотрудничества Киева и Вашингтона в области производства вооружений.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.