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Произошедшее с Зеленским по прибытии в США поразило журналиста - РИА Новости, 28.07.2026
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13:22 28.07.2026
Произошедшее с Зеленским по прибытии в США поразило журналиста

Боуз: Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп не встретил Владимира Зеленского по прибытии в США, пишет ирландский журналист Чей Боуз.
  • Во вторник Белый дом подтвердил предстоящие встречи Трампа с Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским, в ходе которых с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не встретил Владимира Зеленского по прибытии в США, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
«

"Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята", — написал он в социальной сети X.

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Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также с Зеленским.
Глава американской администрации в ходе встречи с последним обсудит мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого Дома.
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