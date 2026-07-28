Произошедшее с Зеленским по прибытии в США поразило журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп не встретил Владимира Зеленского по прибытии в США, пишет ирландский журналист Чей Боуз.
- Во вторник Белый дом подтвердил предстоящие встречи Трампа с Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским, в ходе которых с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не встретил Владимира Зеленского по прибытии в США, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
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"Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята", — написал он в социальной сети X.
Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также с Зеленским.
Глава американской администрации в ходе встречи с последним обсудит мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого Дома.