Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно отреагировали на слова Владимира Зеленского в интервью Sky News о якобы нежелании Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.

Пользователи высказали мнение, что именно Зеленский не готов или не хочет останавливать войну.

В комментариях прозвучали обвинения в адрес Зеленского в отсутствии желания заключить мирное соглашение.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на слова Владимира Зеленского в интервью Sky News о якобы нежелании президента России Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.

"Не Путин , а ты, Зеленский ! Ты не готов или, вероятно, не хочешь останавливать эту войну. Это становится ясно с каждым днем. Думаешь, люди настолько глупые, как ты?" — возмутился @Sani532375.

"Ты говоришь о себе, а не о Путине", — высказалась @AnneBootsyanne.

"Зеленский! А ты хочешь остановить войну? Европа и Америка используют тебя для борьбы с твоим соседом, их предполагаемом врагом. Ты хочешь это остановить?" — спрашивает @Slanddi.

"Вы никогда не давали никаких признаков желания заключить реальное мирное соглашение, вы просто хотите бесконечной войны, чтобы остаться у власти", — подчеркнул @JohnAll55442270.

"Украина не готова прекратить эту войну, которую она сама начала, потому что Владимир — военный преступник, который боится смерти", — заключил @k5dive.

В четверг МИД России сообщило о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.