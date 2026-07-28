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Выпад Зеленского в адрес Путина поразил Запад - РИА Новости, 28.07.2026
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10:15 28.07.2026

Выпад Зеленского в адрес Путина поразил Запад

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно отреагировали на слова Владимира Зеленского в интервью Sky News о якобы нежелании Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.
  • Пользователи высказали мнение, что именно Зеленский не готов или не хочет останавливать войну.
  • В комментариях прозвучали обвинения в адрес Зеленского в отсутствии желания заключить мирное соглашение.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на слова Владимира Зеленского в интервью Sky News о якобы нежелании президента России Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.
"Не Путин, а ты, Зеленский! Ты не готов или, вероятно, не хочешь останавливать эту войну. Это становится ясно с каждым днем. Думаешь, люди настолько глупые, как ты?" — возмутился @Sani532375.
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27 июля, 23:35
"Ты говоришь о себе, а не о Путине", — высказалась @AnneBootsyanne.
"Зеленский! А ты хочешь остановить войну? Европа и Америка используют тебя для борьбы с твоим соседом, их предполагаемом врагом. Ты хочешь это остановить?" — спрашивает @Slanddi.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Новый премьер Британии обратился к России перед встречей с Зеленским
27 июля, 10:33
"Вы никогда не давали никаких признаков желания заключить реальное мирное соглашение, вы просто хотите бесконечной войны, чтобы остаться у власти", — подчеркнул @JohnAll55442270.
"Украина не готова прекратить эту войну, которую она сама начала, потому что Владимир — военный преступник, который боится смерти", — заключил @k5dive.
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Вчера, 09:37
В четверг МИД России сообщило о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине, однако киевский режим не склонен к миру.
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Вчера, 08:43
 
В миреРоссияВладимир ПутинУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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