Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно отреагировали на слова Владимира Зеленского в интервью Sky News о якобы нежелании Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.
- Пользователи высказали мнение, что именно Зеленский не готов или не хочет останавливать войну.
- В комментариях прозвучали обвинения в адрес Зеленского в отсутствии желания заключить мирное соглашение.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на слова Владимира Зеленского в интервью Sky News о якобы нежелании президента России Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.
"Ты говоришь о себе, а не о Путине", — высказалась @AnneBootsyanne.
"Зеленский! А ты хочешь остановить войну? Европа и Америка используют тебя для борьбы с твоим соседом, их предполагаемом врагом. Ты хочешь это остановить?" — спрашивает @Slanddi.
"Вы никогда не давали никаких признаков желания заключить реальное мирное соглашение, вы просто хотите бесконечной войны, чтобы остаться у власти", — подчеркнул @JohnAll55442270.
"Украина не готова прекратить эту войну, которую она сама начала, потому что Владимир — военный преступник, который боится смерти", — заключил @k5dive.
В четверг МИД России сообщило о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине, однако киевский режим не склонен к миру.