Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
- Потери украинских войск составили до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 220 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Яцковка, Святогорск и Долина Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 220-ти военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18