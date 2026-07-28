Бойцы "Запада" создали радиосеть для уничтожения украинских дронов в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки «Запад» создали единую радиосеть для обнаружения и уничтожения украинских дронов в приграничных районах ЛНР.

Радиосеть позволяет группам эффективно обмениваться информацией и координировать свои действия.

Мобильные огневые группы особенно эффективны при наличии соответствующего вооружения и оснащения, включая приборы ночного видения и телевизионные системы.

ЛНР, 28 июл — РИА Новости. Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки "Запад" в приграничных районах ЛНР создали единую радиосеть для обнаружения, отслеживания и уничтожения украинских дронов, рассказал РИА Новости командир батареи, старший мобильных огневых групп 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Мажор.

"Радиосеть у нас общая есть, в которой мы передаем информацию друг другу непосредственно в реальной обстановке. Каждый расчет мне доводит, что слышит, что видит, я уже понимаю, где начинается пролет, и если нужно будет, группа смещается туда", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, при должном вооружении и оснащении приборами ночного видения и телевизионными системами мобильные огневые группы достаточно эффективны.

"При должном вооружении, при должном обеспечении приборами наблюдения ночного видения, телевизионными – мобильные огневые группы достаточно эффективны. Особенно если все пулеметы на каких-то машинах, чтобы группа была действительно мобильна, тогда это действительно очень эффективно", — отметил Мажор.

Командир уточнил, что мобильные огневые группы "Запада" в приграничных районах ЛНР охотятся на беспилотники ВСУ , летящие для поражения объектов вне зоны СВО.