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Бойцы "Запада" создали радиосеть для уничтожения украинских дронов в ЛНР - РИА Новости, 28.07.2026
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Бойцы "Запада" создали радиосеть для уничтожения украинских дронов в ЛНР

Бойцы "Запада" создали радиосеть для обнаружения и уничтожения дронов ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки «Запад» создали единую радиосеть для обнаружения и уничтожения украинских дронов в приграничных районах ЛНР.
  • Радиосеть позволяет группам эффективно обмениваться информацией и координировать свои действия.
  • Мобильные огневые группы особенно эффективны при наличии соответствующего вооружения и оснащения, включая приборы ночного видения и телевизионные системы.
ЛНР, 28 июл — РИА Новости. Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки "Запад" в приграничных районах ЛНР создали единую радиосеть для обнаружения, отслеживания и уничтожения украинских дронов, рассказал РИА Новости командир батареи, старший мобильных огневых групп 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Мажор.
"Радиосеть у нас общая есть, в которой мы передаем информацию друг другу непосредственно в реальной обстановке. Каждый расчет мне доводит, что слышит, что видит, я уже понимаю, где начинается пролет, и если нужно будет, группа смещается туда", — пояснил собеседник агентства.
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По его словам, при должном вооружении и оснащении приборами ночного видения и телевизионными системами мобильные огневые группы достаточно эффективны.
"При должном вооружении, при должном обеспечении приборами наблюдения ночного видения, телевизионными – мобильные огневые группы достаточно эффективны. Особенно если все пулеметы на каких-то машинах, чтобы группа была действительно мобильна, тогда это действительно очень эффективно", — отметил Мажор.
Командир уточнил, что мобильные огневые группы "Запада" в приграничных районах ЛНР охотятся на беспилотники ВСУ, летящие для поражения объектов вне зоны СВО.
"Если начинается пролет, то мы в любом случае оставим здесь какой-то беспилотник, может быть, несколько. Все зависит от высоты, от скорости пролета этих беспилотников", — добавил Мажор.
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