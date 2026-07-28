На ЗАЭС заявили о неустойчивости внешнего энергоснабжения станции

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"На самой станции персонал в полном объеме контролирует все параметры безопасности. Собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Вместе с тем схема внешнего электроснабжения по-прежнему остается неустойчивой: вторая линия, "Днепровская", готова к вводу в работу, однако напряжение на нее до настоящего времени не подано" , - рассказала Яшина.