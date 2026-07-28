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На ЗАЭС заявили о неустойчивости внешнего энергоснабжения станции - РИА Новости, 28.07.2026
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14:46 28.07.2026
На ЗАЭС заявили о неустойчивости внешнего энергоснабжения станции

РИА Новости: схема энергоснабжения Запорожской АЭС остается неустойчивой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Схема внешнего электроснабжения Запорожской АЭС остается неустойчивой: станция запитана по одной линии электропередачи, на вторую высоковольтную линию напряжение не подано.
  • Персонал ЗАЭС контролирует все параметры безопасности, собственные нужды станции обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Схема энергоснабжения Запорожской АЭС остается неустойчивой, станция запитана по одной линии электропередачи, на вторую высоковольтную линию напряжение не подано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина
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"На самой станции персонал в полном объеме контролирует все параметры безопасности. Собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Вместе с тем схема внешнего электроснабжения по-прежнему остается неустойчивой: вторая линия, "Днепровская", готова к вводу в работу, однако напряжение на нее до настоящего времени не подано" , - рассказала Яшина.
Линия "Днепровская" 750 киловольт отключена с 24 марта.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ
24 июля, 01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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