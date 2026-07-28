Яшина прокомментировала ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной из-за продолжающихся обстрелов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре сложная из-за продолжающихся обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Общая ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной. Обстрелы города и района расположения станции не прекращаются", – сказала она.

Четыре мирных жителя Энергодара пострадали из-за двух атак на гражданские объекты 23 июля, сообщил ранее мэр города Максим Пухов. Получивший тяжелые ранения мужчина скончался в медсанчасти.