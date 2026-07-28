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Яшина прокомментировала ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара - РИА Новости, 28.07.2026
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14:32 28.07.2026
Яшина прокомментировала ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Яшина назвала ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара сложной из-за обстрелов ВСУ

© Фото : Mikhail Ulyanov/XЭксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС от удара украинского беспилотника
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС от удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Mikhail Ulyanov/X
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС от удара украинского беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной из-за продолжающихся обстрелов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре сложная из-за продолжающихся обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Общая ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной. Обстрелы города и района расположения станции не прекращаются", – сказала она.
Четыре мирных жителя Энергодара пострадали из-за двух атак на гражданские объекты 23 июля, сообщил ранее мэр города Максим Пухов. Получивший тяжелые ранения мужчина скончался в медсанчасти.
Пятнадцатого июля в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль в Энергодаре погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов, пострадал также работник станции.
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