Яшина прокомментировала ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной из-за продолжающихся обстрелов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре сложная из-за продолжающихся обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Общая ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной. Обстрелы города и района расположения станции не прекращаются", – сказала она.
Четыре мирных жителя Энергодара пострадали из-за двух атак на гражданские объекты 23 июля, сообщил ранее мэр города Максим Пухов. Получивший тяжелые ранения мужчина скончался в медсанчасти.
Пятнадцатого июля в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль в Энергодаре погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов, пострадал также работник станции.
ЗАЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев
24 июля, 09:10