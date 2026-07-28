Россия сохраняет 32 объекта в списке кандидатов в ЮНЕСКО

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия сохраняет 32 объекта в списке кандидатов на всемирное наследие ЮНЕСКО.

Мемориалы героям Великой Отечественной войны (Брестская крепость и Мамаев курган), средневековый некрополь Цой-Педе в Чечне и московский комплекс ВДНХ включены в предварительный список ЮНЕСКО.

ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Россия сохраняет 32 объекта в списке кандидатов на всемирное наследие ЮНЕСКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе базирующейся в Париже организации.

"В настоящее время 32 объекта в Российской Федерации включены в предварительный список всемирного наследия", - сказал агентству представитель пресс-службы.

В то же время он сообщил, что ни один из объектов из предварительного списка не запланирован к рассмотрению на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО , которая пройдет в 2027 году в Стамбуле.

В 2024 году Россия включила в предварительный список ЮНЕСКО совместно с Белоруссией Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестскую крепость и Мамаев курган, а также средневековый некрополь Цой-Педе в Чечне. В 2025 году в индикативный список был добавлен московский комплекс ВДНХ.