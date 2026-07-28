Бойцы Южной группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР.
- Противник потерял более 150 военных, бронетранспортер "Буцефал" и две боевые бронированные машины.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 150 военных, бронетранспортер "Буцефал" и две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николайполье, Веролюбовка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Стенки Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
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