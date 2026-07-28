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В Калининградской области нашли каплю янтаря редкой формы - РИА Новости, 28.07.2026
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11:09 28.07.2026
В Калининградской области нашли каплю янтаря редкой формы

В Калининградской области нашли аплю янтаря редкой формы возрастом 40 млн лет

© Фото : Калининградский янтарный комбинатКапля древнего янтаря возрастом около 40 миллионов лет
Капля древнего янтаря возрастом около 40 миллионов лет - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Калининградский янтарный комбинат
Капля древнего янтаря возрастом около 40 миллионов лет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининградской области найден каплевидный янтарь редкой формы и возрастом около 40 миллионов лет.
  • Янтарная капля имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма, с одной стороны у нее плавный сферический натек, с другой — она абсолютно плоская.
  • Найденный янтарь будет передан художникам Калининградского янтарного комбината для создания уникального изделия.
КАЛИНИНГРАД, 28 июл – РИА Новости. Каплю древнего янтаря редкой формы и возрастом примерно 40 миллионов лет нашли в Калининградской области, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.
"Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") добыл уникальный каплевидный янтарь. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня", - говорится в сообщении.
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"Янтарные капли, как и весь балтийский янтарь, образовались около 40 миллионов лет назад", - приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.
Уточняется, что с одной стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой - янтарь абсолютно плоский. Экземпляр такого размера и формы найден на комбинате впервые. Янтарные капли наряду с инклюзами и самородками считаются одной из уникальных разновидностей балтийского самоцвета. Найденный экземпляр имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма.
"Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю", - поясняет Дугина.
Камень был обнаружен на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливую форму самоцвета и в шутку прозвали находку "Брокколи", добавили в пресс-службе.
Редкие экземпляры каплевидного янтаря выставляются на аукцион или становятся музейными экспонатами. Найденная янтарная капля будет передана художникам комбината для создания уникального изделия, заключили на предприятии.
Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление "Ростеху".
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