Капля древнего янтаря возрастом около 40 миллионов лет

Капля древнего янтаря возрастом около 40 миллионов лет

© Фото : Калининградский янтарный комбинат Капля древнего янтаря возрастом около 40 миллионов лет

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининградской области найден каплевидный янтарь редкой формы и возрастом около 40 миллионов лет.

Янтарная капля имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма, с одной стороны у нее плавный сферический натек, с другой — она абсолютно плоская.

Найденный янтарь будет передан художникам Калининградского янтарного комбината для создания уникального изделия.

КАЛИНИНГРАД, 28 июл – РИА Новости. Каплю древнего янтаря редкой формы и возрастом примерно 40 миллионов лет нашли в Калининградской области, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации " Ростех ") добыл уникальный каплевидный янтарь. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня", - говорится в сообщении.

"Янтарные капли, как и весь балтийский янтарь, образовались около 40 миллионов лет назад", - приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.

Уточняется, что с одной стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой - янтарь абсолютно плоский. Экземпляр такого размера и формы найден на комбинате впервые. Янтарные капли наряду с инклюзами и самородками считаются одной из уникальных разновидностей балтийского самоцвета. Найденный экземпляр имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма.

"Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю", - поясняет Дугина.

Камень был обнаружен на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливую форму самоцвета и в шутку прозвали находку "Брокколи", добавили в пресс-службе.

Редкие экземпляры каплевидного янтаря выставляются на аукцион или становятся музейными экспонатами. Найденная янтарная капля будет передана художникам комбината для создания уникального изделия, заключили на предприятии.